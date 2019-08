Monaco a pris son premier point de la saison, mais du côté du club du Rocher, c'est toujours la soupe à la grimace. La faute à un scénario frustrant pour les joueurs de Leonardo Jardim, qui, grâce à leurs deux recrues Islam Slimani et Wissam Ben Yedder, menaient 2-0 à la pause, avant que Nîmes, qui débloque lui aussi son compteur en Ligue 1, ne revienne à 2-2 suite à l'expulsion de Jermerson en cours de deuxième période.

Depuis le banc, Wissam Ben Yedder n'a pu cacher toute sa déception lors des dix dernières minutes de cette rencontre de la 3e journée, lors de laquelle Monaco n'a toujours pas réussi à décoller, malgré une belle prestation lors du premier acte. Car oui, après deux déculottées subies face à Metz et Lyon (deux fois 3-0), l'ASM a enfin présenté un visage séduisant, malgré un début de match où Nîmes était le plus dangereux.

Slimani, entrée réussie

Grâce à un Aleksandr Golovin en grande forme et à la qualité technique de ses trois nouveaux attaquants (Slimani, Ben Yedder mais aussi Onyekuru), ce sont les locaux qui ont toutefois ouvert le score. Paul Bernardoni avait chaud depuis plusieurs minutes déjà - et ce n'était pas à cause du soleil qui tapait sur le stade Louis-II - lorsque l'international algérien est venu concrétiser le temps fort de son équipe, et marquer le premier but de Monaco en Ligue 1 cette saison (1-0, 39e).

Alors que Nîmes avait réussi à toucher la barre par l'intermédiaire de Romain Philippoteaux (31e), ce sont les rouge et blanc qui ont doublé la mise juste avant la pause, sur une belle action conclue par Ben Yedder (2-0, 45e+1). Si le recrutement semble porter ses fruits, les dirigeants monégasques n'ont toujours pas renforcé leur défense cet été, et c'est pourtant la grande faiblesse de leur équipe, comme on l'a (re)vu ce dimanche.

Jemerson a tout changé

Déjà fébrile lors du premier quart d'heure, l'arrière-garde du club de la Principaute a explosé quand Jemerson s'est fait exclure à la 55e minute, pour un tacle trop appuyé sur Philippoteaux. C'est ce dernier qui a redonné espoir aux siens, sur un délice de centre de l'excellent Zinédine Ferhat, mal apprécié par Kamil Glik, capitaine à la dérive (2-1, 70e).

Dans une fin de match totalement à l'avantage des visiteurs, où Benjamin Lecomte a dû intervenir à plusieurs reprises (61e, 68e), les Crocodiles ont fini par égaliser, grâce à Kevin Denkey, buteur sur son premier ballon du match, encore sur un caviar de Ferhat (2-2, 82e). Monaco, qui a même dû batailler pour conserver le point du nul, n'est pas totalement guéri.

