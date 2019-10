Le but et la blessure. L'attaquant de Montpellier Andy Delort s'est blessé aux adducteurs samedi lors de la victoire face à Monaco (3-1) pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, a annoncé l'entraîneur Michel Der Zakarian. "Andy s'est fait mal à l'adducteur et à l'aine. Il ne partira pas, en principe, en sélection. On va essayer de le soigner rapidement", a expliqué Michel Der Zakarian.

Delort s'est blessé à la 56e minute en inscrivant le troisième but de la rencontre sur un centre du meneur de jeu Florent Mollet. Il a été remplacé peu après par le vétéran sénégalais Souleymane Camara. Delort a bénéficié seulement de dix jours de vacances au cours de l'intersaison après avoir remporté, avec l'Algérie, la Coupe d'Afrique des nations.

L'international algérien, qui aura 28 ans dans quelques jours, avait été appelé au dernier moment par le sélectionneur Djamel Belmadi, peu après avoir obtenu sa naturalisation. L'Algérie va disputer deux matches amicaux lors de la prochaine trêve internationale, dont un face à la Colombie, le mardi 15 octobre, à Lille.