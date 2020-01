"Remettre le club à sa place en championnat". En zone mixte après la qualification de l'OL pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, c’est d’un ton clair et assuré qu’Houssem Aouar dresse les objectifs de son club pour les six mois à venir. A seulement 21 ans, ce pur produit de la formation lyonnaise enfile déjà son costume de leader. Et l'international espoir va avoir de nombreuses responsabilités dans les semaines à venir.

Le fer de lance des offensives lyonnaises

Mal engagée après le licenciement de Sylvinho au bout de 11 journées de Ligue 1, la saison de l’Olympique Lyonnais a pris un tournant le 15 décembre dernier. Les Gones ont perdu ce soir-là deux de leurs trois atouts offensifs les plus créatifs : Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Victimes d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou, les deux joueurs ne rejoueront pas avant le mois de mai prochain. Aujourd’hui, il ne reste donc qu’Aouar.

Memphis Depay et Houssem AouarGetty Images

Si les statistiques d’Houssem Aouar sont loin d’être folles (5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), c’est bien par ses qualités dans le jeu que le Lyonnais s’illustre. Numéro 10 de formation, il évolue aussi au poste de relayeur ou bien sur l’aile gauche. C’est d’ailleurs à ce poste que Rudi Garcia semble vouloir installer sa pépite. "Ce poste de milieu offensif gauche est bien pour moi, le coach me donne de la liberté, j’ai plus de facilités à exploiter mes qualités" déclarait l’intéressé ce mercredi.

Même s’il applique les consignes de Rudi Garcia et percute sur son côté gauche, Aouar n’hésite pas à repiquer dans l’axe, là où il se sent le mieux : au cœur du jeu. Très à l’aise techniquement, le jeune joueur dispose d’une très bonne qualité de passe et d’une excellente vision du jeu. Il fluidifie constamment le jeu lyonnais et fait le liant entre les milieux et les attaquants. Souvent à la recherche de verticalité, Aouar est à l’origine de la majorité des situations dangereuses lyonnaises. Il peut aussi marquer, comme face à Brest en quart de finale de la Coupe de la Ligue (3-1).

La hitmap d'Houssem Aouar contre Brest (source SofaScore)Eurosport

Le moment de passer un cap

A seulement 21 ans, le natif de Lyon s’est déjà montré décisif lors d’un match important cette saison. Face à Leipzig au Groupama Stadium, Aouar a lancé la révolte des siens en réduisant l'écart d’une frappe somptueuse, avant que Depay ne valide la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais Aouar est-il capable de réitérer ce genre de prestation ? Nommé capitaine pour le choc face à l’OM en novembre dernier, le jeune lyonnais était passé à côté de son match, avant de sortir sur blessure peu après la mi-temps. Le talent, Aouar l’a. Ce qu’il lui manque, c’est de la régularité au plus haut niveau.

La deuxième moitié de saison de l’OL sera en partie conditionnée par les performances de son numéro 8. Si la marche semble un peu haute face à la Juventus en Ligue des Champions, Aouar a toutes les cartes en main pour permettre à son club formateur de se hisser à nouveau en haut du classement en championnat (les Rhodaniens occupent la 12e place après 19 journées). Il pourrait suivre les traces de son prédécesseur Nabil Fekir qui, au sein d'un effectif certes mieux fourni, avait réalisé une merveilleuse saison 2014/2015 et reçu le titre de meilleur espoir de Ligue 1. La mission d'Houssem Aouar commence ce samedi, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.