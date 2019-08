Trente-neuvième journée du Championnat de France 2018/2019 ou premier match de l'exercice 2019/2020 ? Une semaine après Marseille - Reims (0-2), les supporters olympiens en sont encore à se demander s'ils ne sont pas tombés dans une faille spatio-temporelle qui les a coincés à une époque qu'ils espéraient révolue. Parce que l'OM a perdu. Parce que l'OM n'a pas montré grand-chose non plus. Samedi, ce fut l'éloge de l'impuissance. Ce que les acteurs concernés ont volontiers concédé.

Maintenant, il s'agit de tourner la page. Celle de la saison dernière, celle du brouillon de samedi. Et c'est à Nantes que Marseille doit y parvenir. Pas la destination rêvée pour cela. Non pas en raison des états de service des Canaris actuels, autres historiques endormis de la L1, mais parce que ce déplacement à La Beaujoire ressemble à s'y méprendre à un saut dans l'inconnu. Les Nantais ont un nouvel entraîneur en la personne de Christian Gourcuff et les hommes de Villas Boas ne savent donc pas vraiment à quoi s'attendre. Au fond, ça ne tombe pas plus mal : ils devront s'occuper d'eux et il y a suffisamment de boulot comme ça.

Mercredi en conférence de presse, Dimitri Payet et Andre Villas-Boas se sont évertués à éteindre l'incendie naissant parce que, selon eux, il n'y a pas le feu. Même si Marseille n'a jamais brillé par sa patience. "On a fait une préparation assez intéressante mais, samedi, on n'a pas fait le match qu'on aurait aimé faire. Est-ce qu'il faut s'alarmer ? Je ne pense pas. (…) Il y a toujours urgence ici, chaque semaine, a relativisé l'ancien capitaine du club. On se doit de gagner le maximum de matches et nous avons pour obligation d'aller faire un résultat à Nantes."

" Si je suis inquiet, autant retourner au Portugal "

AVB lui a emboité le pas, tout en ménageant les supporters qu'il comprend. "Si je suis inquiet à la première journée, autant retourner au Portugal. C'est trop tôt, évidemment. Pour les supporters, c’est la continuité de l'année dernière. Maintenant, on doit trouver des solutions." Et régler les problèmes qui datent de la saison passée - on y revient - avant de paniquer. "La saison dernière a été éprouvante, n'a pas manqué de rappeler Payet. Il faudra peut-être un certain temps pour être guéri de cela."

André Villas-Boas console Hiroki Sakai après la défeaite de l'OM devant Reims (0-2)Eurosport

Rien de mieux que trois points pour aller mieux. Et pour ce faire, Villas-Boas a décidé de... ne rien changer. Ou peu. Au niveau de son effectif, il n’a pas le choix : l’OM n’a pas les moyens de recruter et a possiblement terminé son mercato. Pas de raison non plus de balayer le 4-3-3 d’un revers de la main. "L'an dernier, quatre ou cinq systèmes se sont succédé et n'ont pas donné de résultat, a-t-il rappelé. A moi de tirer le maximum de mes joueurs. La recherche, ce n'est pas de remettre constamment en doute ton travail et ton analyse."

Incapable de mettre à mal Reims ni de se révolter, l'Olympique de Marseille a joué à la baballe durant quatre-vingt-dix minutes samedi dernier. Villas-Boas a aimé que son équipe tienne le ballon. Maintenant, il rêve qu'elle en fasse quelque chose d'utile. "Je pense que l'unique chose à faire est de continuer : respecter la méthode, l'entraîneur et le système. Contre Reims, on a manqué de profondeur, de tirs. On a eu la possession sans objectif. Il faut trouver les solutions dans le jeu et je ne pense pas changer à Nantes. On a travaillé sur ça cette semaine. Essayer de travailler vers le but, être plus vertical." D'aller droit au but, en quelque sorte.