Les semaines (compliquées) se suivent et se ressemblent pour les supporters de Bordeaux. Après avoir envahi le terrain du Matmut Atlantique la semaine passée lors de la réception de Nîmes, pour protester contre la direction du club, voilà qu'ils sont face à la perspective du départ de leur entraîneur. Celui-ci pourrait en effet quitter le navire en cours de route. Selon une information de l'Equipe, une clause existerait dans le contrat de Paulo Sousa. En échange d'une somme allant de 2 à 3 millions d'euros, le technicien portugais serait libéré de ses engagements.

" Cela peut matcher (avec Arsenal) "

Interrogé par l'Equipe, un proche de Paulo Sousa a confirmé l'intérêt des dirigeants d'Arsenal. "Ils aiment son profil en tant que coach mais aussi en tant que personne, déclare-t-il dans un premier temps. Cela ne veut pas dire qu'il partira. Ils ont ciblé plusieurs candidats mais Paulo en fait partie, assurément. Entre les deux, cela peut matcher." Après des expériences de coach ratées aux Queens Park Rangers (2008-2009) et Leicester (2010), Paulo Sousa pourrait revenir par la grande porte en Angleterre en prenant les commandes du dernier finaliste de la Ligue Europa.

Vidéo - OM: 17e j. - Villas-Boas: "Je félicite Paulo Sousa pour son travail" 01:09

Incertitude assumée

Cette information donne encore plus d'ampleur à l'interview accordé par l'entraîneur bordelais à Sud Ouest, il y a deux semaines. Le Portugais avouait ouvertement se "poser des questions" par rapport à la situation actuelle compliquée au sein des Girondins. "Il y a une incertitude qui apparaît ici, on se demande ce qui va se passer et ce n'est pas le mieux en terme d'énergie pour tout ce que l'on construit", avait-il confié. Pour s'octroyer les services de Paulo Sousa, Arsenal sait désormais le prix qu'il faudra payer. Au grand dam des supporters girondins.