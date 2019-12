A vingt minutes de la fin, le Paris Saint-Germain n'en menait pas large. Mené à la Mosson par Montpellier, le champion de France voyait s'approcher le spectre d'une quatrième défaite en Ligue 1 cette saison. Puis les Héraultais ont concédé un carton rouge et le rouleau compresseur parisien, propulsé par le talent de son trio d'attaque, a passé la surmultipliée. Un coup franc de Neymar, un but de Kylian Mbappé et un autre de Mauro Icardi et le potentiel traquenard s'est transformé en confortable victoire. Voilà ce que dit la feuille de match, en tout cas.

Il y a de multiples manières d'appréhender cette après-midi pour le leader, d'abord léthargique puis irrésistible sur le tard. Thomas Tuchel, lui, a clairement décidé de voir le bon côté des choses. Non seulement la victoire satisfait le technicien allemand, mais il a salué le contenu du match. "Je suis très content de cette victoire méritée d'autant que l'on n'avait pas gagné à Montpellier depuis quatre ou cinq ans, et je suis très, très content de la manière", a-t-il souligné.

Tuchel insiste sur la mentalité

L'entraîneur parisien refuse donc la lecture selon laquelle son équipe s'en serait remis, une fois encore, à la qualité de ses individualités offensives, hors normes à l'échelle de la Ligue 1. Une vision trop étriquée, selon lui. "On a fait la différence par la qualité de nos joueurs, mais ce n'est possible de gagner à Montpellier que si on joue en équipe, insiste Tuchel. On a montré la même mentalité, la même intensité que l'adversaire. C'est la seule manière de gagner à Montpellier. J'en suis très heureux."

Paradoxalement, ses joueurs se sont peut-être montrés plus sévères envers leur propre performance. "Je suis satisfait du résultat, mais on aspire à mieux au niveau de la manière", tranche Abdou Diallo, contredisant sans le savoir son coach. Thiago Silva, qui disputait samedi son 300e match sous le maillot parisien, se montre lui aussi très mitigé. Si le défenseur auriverde salue la "bonne réaction" après la pause et le "bon état d'esprit" du groupe, il regrette que le PSG réagisse plus qu'il n'agit. "On a eu une première période très difficile, juge-t-il. On n'a pas montré le visage que l'on attendait. On doit faire attention de ne pas débuter les matchs comme ça, où l'on ne joue pas."

Thiago Silva (PSG) face à MontpellierGetty Images

" Petit à petit, Neymar va revenir à son niveau "

Thomas Tuchel, lui, met ces difficultés initiales sur le compte de la qualité de l'adversaire, et du contexte délicat avec les blessures rapides de Gueye et Kimpembe. "C'était dur de contrôler le match, le terrain était très difficile, l'atmosphère était spéciale et nous avons perdu des joueurs. Surtout, Montpellier a joué avec beaucoup d'intensité", a-t-il rappelé. L'impression qui domine, c'est pourtant que le PSG s'en sort sur les coups de patte de ses artistes associés, à commencer par Neymar, donc le lumineux coup franc a débloqué la situation.

Pourtant, lui aussi est encore loin de donner sa pleine mesure, à l'image de tout le collectif. Mais sa sortie montpelliéraine reste prometteuse. "Petit à petit, Neymar va revenir à son niveau, promet Thiago Silva. Il n'y est pas encore. Il revient d'une blessure importante. J'espère qu'il sera prêt pour la phase très importante de la saison, à savoir les mois de mars et avril. Il va aider son équipe." Il le fait déjà. Et voilà peut-être le plus inquiétant : que Paris ait à ce point besoin de ses stars pour s'en sortir à Montpellier.