Entre Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, les regrets ne sont pas partagés. Dans un entretien accordé ce mercredi dans l'émission Team Duga sur RMC, l'ancien technicien lyonnais, aujourd'hui au Beijing Guoan, en Chine, est revenu sur son départ du club rhodanien à l'issue de la dernière saison. "Encore une fois, je reste persuadé que c’était la bonne décision, a confié Bruno Genesio. J’ai lu l'interview de Jean-Michel Aulas. Mais avec le président, on a longuement échangé avant, pendant et après mon départ. Je garde de très bons rapports avec lui."

Bruno Genesio, qui a par ailleurs confirmé sa prolongation de contrat au Beijing Guoan (2e du dernier championnat), aurait cependant "adoré travailler avec Juninho". "Le contexte faisait que les joueurs commençaient à être impactés, il ne fallait pas faire passer notre intérêt personnel avant celui de l’équipe", a confié le natif de Lyon, très régulièrement tancé par les supporters lyonnais après avoir succédé à Hubert Fournier au cours de la saison 2015-2016.

L'ex-entraîneur lyonnais s'est ainsi confié sur la défiance des supporters lyonnais à son égard : "Mon passage à l’OL ne m’a pas traumatisé, même si parfois ça a été très difficile, je dirais que cette expérience m’a fait grandir, a-t-il noté. Ça m’a renforcé dans mon caractère, j’ai certainement progressé aussi dans mon métier. Peut-être qu’un jour j’y reviendrai, il n’y a aucun problème, ça reste mon club." Un hypothétique retour qui serait sûrement vu d'un bon oeil par Jean-Michel Aulas.