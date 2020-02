Rennes ne rate pas le coche, Metz enfonce Amiens

Toulouse - Rennes : 0-2

Rennes creuse l’écart. Une victoire étriquée mais capitale à Toulouse (0-2) permet aux Bretons de prendre quatre points d’avance sur Lille et de consolider plus que jamais sa place sur le podium de la Ligue 1. Un but de Bourigeaud (3e) après une ouverture fantastique de Raphinha a rapidement plié l’affaire alors que Maouassa a profité d’une belle bourde de Goicoechea pour alourdir la marque (86e). Le TFC, plus que jamais lanterne rouge de L1, essuie sa 16e défaite lors des 17 derniers matches de Ligue 1. Avec 14 points de retard sur le barragiste, le TFC a déjà un pied et quatre orteils de Ligue 2. La fin de saison risque d’être longue.

Ce qu’on en retient : Rennes en Ligue des champions ? Et pourquoi pas…

Monaco - Reims : 1-1

Décidément, Reims est bien difficile à manœuvrer. Même des Monégasques solides depuis un mois n’ont pas trouvé la solution face aux Champenois. Wissam Ben Yedder avait pourtant ouvert la marque d’un penalty en pleine lucarne. Mais Kamara a permis à Reims de prendre un point (58e) finalement assez logiquement. Il a tout de même fallu un grand Rajkovic en fin de match face à Ben Yedder 87e) pour conserver ce précieux point. L’ASM, désormais 6e, est à 7 points du podium. Le Stade Rémois pointe toujours à deux longueurs de ses adversaires du soir.

Ce qu’on en retient : Monaco perd des points précieux dans la course à l’Europe.

Wissam Ben Yedder (Monaco)Getty Images

Montpellier - Strasbourg : 3-0

Retour à la maison salvateur pour les Montpelliérains. Après deux revers hors de leurs bases sans parvenir à marquer, les joueurs du MHSC se sont remis sur de bons rails en s'imposant largement à la Mosson face à Strasbourg. Les Héraultais ont d'abord pu compter sur un Geronimo Rulli une nouvelle fois en feu dans une première période équilibrée et ouverte. Matz Sels s'est également mis en évidence mais il a dû s'incliner devant le penalty de Téji Savanier (57e). Le gardien strabourgeois a empêché les Héraultais de faire le break dans la foulée en réalisant une double parade de grande classe (59e) mais Gaëtan Laborde a doublé la mise d'une belle tête décroisée (61e). Savanier s'est ensuite offert un doublé d'une superbe frappe axiale de 20 mètres (65e).

Ce qu'on en retient : La 2e place du classement à domicile de Montpellier qui pointe au 17e rang de celui à l'extérieur.

La joie des joueurs de Montpellier.Getty Images

Amiens - Metz : 0-1

Les Picards ont perdu gros. Opposé à Metz dans une rencontre qui valait cher dans la lutte pour le maintien, Amiens n'a pas réussi à éviter une courte défaite à domicile qui fait forcément mal. Ils ont craqué en première période sur une sublime frappe enroulée du droit signée Farid Boulaya (26e). Le portier amiénois Régis Gurtner s'est montré vigilant ensuite sur les quelques offensives lorraines pendant que ses partenaires poussaient en vain pour égaliser. Malgré de nombreuses occasions nettes, les Amiénois qui étaient privés de Serhou Guirassy, suspendu, ont manqué d'efficacité face à l'excellent Alexandre Oukidja et signent un quinzième match consécutif en Ligue 1 sans victoire.

Ce qu'on en retient : Les neuf points qui séparent désormais Metz, 15e, d'Amiens, avant-dernier.

Brest - Angers : 0-1

Les Angevins ont pris leur revanche sur les Brestois. Battu à domicile au match aller, le SCO est, cette fois, allé s'imposer chez les Finistériens sur la plus petite des marges. Stéphane Bahoken a surpris Gautier Larsonneur d'un tir croisé au premier poteau venu de la gauche (43e). Les promus Bretons ont poussé fort en fin de match mais n'ont pas pu éviter une seconde défaite à domicile cette saison.

Ce qu'on en retient : Angers confirme son regain de forme après une vilaine série notamment due à des soucis extra-sportifs.