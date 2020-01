Rennes, roi des retournements : "Quelle force de caractère on peut avoir"

"En 40 ans de carrière, je n'ai pas vu ça" ! Christian Gourcuff n'en revient pas. Pour son retour au Roazhon Park, l'entraîneur du FC Nantes a bien cru réussir le coup parfait. Au final, il s'est cassé les dents sur la force de caractère du Stade Rennais. Menés 2 à 1 à la 90e minute, les Rouge et Noir ont arraché la victoire avec deux buts inscrits dans le temps additionnel pour plonger tout un stade dans une douce folie ! "Depuis deux ans, on vit des émotions incroyables. C'est complétement fou. C'est pour ce genre de match que l'on fait ce métier", a applaudi au micro de Canal + Olivier Létang, le président du club.

S'offrir un derby dans telles conditions restera dans la mémoire de plus d'un Rennais. Mais c'est aussi la manière qui marque les esprits. Car ce n'est pas la première fois que le Stade Rennais arrache un succès en tout fin de match sur sa pelouse. Contre Saint-Etienne (2-1) et Toulouse (3-2), les vainqueurs de la Coupe de France 2019 avaient déjà trouvé les ressources pour aller chercher les trois points après la 90e minute. Mais là, ils l'ont fait dans un derby. Et surtout, ils ont réussi à le faire en marquant à deux reprises en quelques minutes ! "C'est un moment extraordinaire", a savouré Benjamin Bourigeaud.

" Ce n'est pas le fruit du hasard "

Il y a plusieurs ingrédients qui peuvent expliquer cela. Sur la lancée de leur belle saison passée, les Rennais, qui avaient déjà effacé deux buts de retard en finale de la Coupe de France face au PSG, démontrent régulièrement un état d'esprit irréprochable pour renverser une situation. Soudés, ils baissent rarement la tête. Et y croient tout le temps. "Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, le fait de ne rien lâcher jusqu'à la fin du match", confirme Bourigeaud. "Quelle force de caractère on peut avoir. C'est notre marque de fabrique. On a la conviction que l'on peut retourner les choses", ajoute Julien Stephan, l'entraîneur breton sur Canal.

Trois jours après avoir déjà su rester mobilités pour sortir Angers en Coupe dans un match dingue (4-5, a.p.), cette mentalité irréprochable est à souligner. Elle ne fait cependant pas tout. Avec les entrées en jeu de Gboho, Bourigeaud ou encore de Del Castillo, Julien Stephan a aussi su faire les bons choix ce vendredi face aux Canaris. "On n'a rien volé. On va chercher ces points-là avec nos valeurs et en terminant avec cinq attaquants. On a pris des risques. Et on a attaqué des zones que l'on avait identifiées. Ce n'est pas le fruit du hasard", souligne le jeune technicien breton, qui ne cesse de séduire ses supporters.

Armé de cette force de caractère qui peut le sortir de nombreuses situations, le Stade Rennais continue sa belle saison. Solidement installés à la troisième place, les Bretons affichent 40 points au compteur, soit huit de plus que leur adversaire du soir. De quoi rêver haut ? "D'autres équipes sont armées pour jouer la Ligue des champions. Là, on a atteint 40 points donc on est officiellement maintenu. On fera le point à cinq journées de la fin", prévient Létang. "On va bien se reposer car mardi, on a un déplacement compliqué (ndlr : Lille)", enchaîne de son côté Bourigeaud. Comme sur les prés, les Rennais gardent la tête froide. Et ça peut les mener loin.