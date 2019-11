C'est ce qu'on appelle l'effet Claude Puel. Grâce à un changement d'animation décisif décidé à la pause, le technicien des Verts a permis à ses joueurs d'aller décrocher un troisième succès en quatre matches depuis qu'il a rejoint le Forez en dominant Monaco. C'est Denis Bouanga (1-0, 59e) qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Quinzièmes avant le début du match, les Stéphanois font un bond en avant et pointent désormais au huitième rang, à deux points de la deuxième place.

Timorés en première période, les Verts ont même concédé quelques occasions chaudes : Ruffier a sorti un tir d'Henrichs (3e), un centre-tir de Gelson Martins (8e) puis a vu avec bonheur un missile d'Adrien Silva passer juste au-dessus de sa barre transversale (27e). Côté stéphanois, Denis Bouanga a eu deux opportunités (25e, 40e) suite à de grosses erreurs monégasques, mais il n'est pas parvenu à faire la différence devant Benjamin Lecomte.

Coaching gagnant sans remplacement

À la pause, le changement d'animation de Claude Puel a donc tout changé. Romain Hamouma, aligné en pointe dans un 3-4-3, retrouvait le côté gauche qu'il aime tant, alors que Ryad Boudebouz passait dans un rôle de faux numéro 9. Au delà de la maitrise retrouvée des Verts dans l'entrejeu, c'est justement sur un superbe travail d'Hamouma côté gauche, que les Stéphanois ont ouvert le score. Après avoir éliminé Kamil Glik, l'ancien Caennais a buté sur Lecomte, qui a repoussé dans les pieds d'un Bouanga qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (59e, 1-0).

Dans ce duel d'équipes en pleine rédemption, c'est donc Monaco qui a fini par mordre la poussière. Alors qu'ils restaient sur une série intéressante de quatre succès décrochés lors des cinq derniers matches de championnat, les Monégasques sont stoppés net dans leur élan et restent englués en seconde partie de tableau. Orphelin de son compère d'attaque, Wissam Ben Yedder n'a pas pesé sur la défense des Verts.

Les joueurs de Leonardo Jardin n'auront pas beaucoup de regrets à nourrir, si ce n'est la vraie fausse expulsion de Wesley Fofana. Coupable d'une faute en position de dernier défenseur sur Jean-Kevin Augustin (73e), le milieu des Verts a été directement expulsé, avant d'être rappelé par l'arbitre après que la VAR ait vu une position de hors-jeu d'Augustin pour quelques centimètres.

Les coéquipiers de Mathieu Debuchy auraient même pu faire le break. D'abord par Romain Hamouma, qui s'est jeté pour reprendre un centre venu de la droite mais qui n'a pas pu battre Lecomte (63e), puis par Jean-Eudes Aholou, prêté par Monaco et qui s'est vu refuser un but pour un hors-jeu (81e). Enfin Lecomte, encore lui, a détourné un bon coup franc de Riyad Boudebouz (90e+4).

En toute fin de rencontre, les Monégasques ont eu bien du mal à remettre le pied sur le ballon pour investir la partie de terrain stéphanoise. Ruben Aguilar, entré en jeu à vingt minutes du terme (69e), a même été expulsé pour une obstruction incontestable sur Denis Bouanga en position de dernier défenseur (90e). L'ASM va devoir reprendre sa marche en avant dès le weekend prochain, face à Dijon.