Tout arrive : 27 matches plus tard, Radonjic est enfin décisif avec l'OM

Piqué Nemanja Radonjic ? Cette semaine, la statistique sortie par Opta était implacable envers le joueur de 23 ans : depuis que cette dernière analyse le championnat, en 2006/07, jamais un joueur offensif n'avait passé 26 matches de Ligue 1 sans être impliqué sur un seul but, hormis Radonjic donc.

Fin d'une série de 26 matches sans marquer en Ligue 1

On doute qu'il est eu vent de ce "fait d'arme", mais toujours est-il que ce dimanche, au Stadium de Toulouse, l'ailier a inscrit son premier but avec l'OM, pour son 32e match toutes compétitions confondues, un peu plus d'un an après son arrivée pour l'Etoile Rouge de Belgrade pour 12 millions d'euros. Un but qui résume bien le joueur, porté sur les dribbles et la percussion. Profitant d'une erreur de relance d'Issiaga Sylla, il a porté le ballon jusque dans la surface adverse avant de dribbler d’une jolie feinte de frappe Agustin Rogel afin de faire le break (0-2, 79e).

Trois minutes avant, c'est aussi de lui qu'était parti l'action du but de Benedetto, grâce à un nouveau crochet bien exécuté côté droit. Une délivrance pour un OM incapable de se montrer dangereux face à des Toulousains réduits à dix depuis la 41e minute, et un grand bol d'air pour Radonjic, qui a jusqu'ici vécu des instants très pénibles sur la Canebière.

Certes, Toulouse, 19e de Ligue 1, qui n'a plus battu Marseille à domicile depuis 2007 et présente le pire bilan défensif de l'élite après 14 journées (27), n'est pas l'adversaire le plus terrible que son équipe rencontrera cette saison. Mais il faut bien commencer quelque part, et en ce qui concerne Radonjic, on parle du fond. Arrivé avec énormément d'espoirs alors qu'il venait de disputer la Coupe du Monde avec la Serbie, il n'avait, avant aujourd'hui, distribué qu'une passe décisive lors d'un triste nul (2-2) face à l'Apollon Limassol en Ligue Europa l'an passé.

Depuis le début de saison, il avait affiché les mêmes limites que lors de son premier exercice. Mêlant vitesse et précipitation, perdant trop de ballons, multipliant les mauvais choix et oubliant très souvent ses partenaires, il était devenu l'un des joueurs les plus critiqués de cet OM malade, qui retrouve des couleurs désormais. Deuxièmes, les Olympiens ont donc réussi à enchaîner sur une troisième victoire de suite. Et Radonjic serait bien inspirer de surfer sur la vague.