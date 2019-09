Luiz Gustavo n'aura donc pas l'occasion de saluer une dernière fois le public de l'Orange Vélodrome ce dimanche soir. L'Olympique de Marseille et Fenerbahçe sont effectivement parvenus à un accord pour le transfert du milieu de terrain de 32 ans, a-t-on appris dimanche de source proche du club.Le Brésilien devrait être vendu au club stambouliote pour 7 millions d'euros, selon le quotidien régional La Provence, après de longues négociations pour parvenir à une entente sur le prix.

Gustavo - Rongier, destins liés

"Si Luiz quitte l'OM, ça va vraiment me faire 'chier', avait dit son coéquipier Bouna Sarr vendredi. Personnellement, je l'apprécie énormément, mais il faut respecter les décisions des joueurs". Luiz Gustavo (32 ans) était arrivé à l'OM en 2017 et a disputé 98 matches avant OM-Saint-Étienne, dimanche (21h00). Après une première saison brillante, lors de laquelle il a atteint la finale de la Ligue Europa, il a vécu une seconde saison plus difficile, où il a souvent été aligné en défense centrale.

L'Equipe révèle par ailleurs que l'ancien milieu de Wolfburg aurait rejoint la Turquie ce dimanche. Le quotidien sportif incite néanmoins à la prudence, car ce dossier est inextricablement lié à celui de Valentin Rongier. Les Olympiens souhaiteraient absolument boucler la venue du Nantais, qui n'a pas pris part à la victoire des Canaris contre Montpellier samedi (1-0).