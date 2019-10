"Il a une douleur à l'adducteur, ça peut être embêtant." Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, a reconnu que la blessure de son buteur nigérian Victor Osimhen samedi face à Bordeaux (3-0) pourrait être handicapante. "Il avait déjà une douleur auparavant, on savait que ce risque était élevé. Ce matin (samedi) je lui ai demandé s'il pouvait jouer et il m'a dit qu'il se sentait bien. J'allais le sortir mais il s'est blessé. Est-ce que c'est grave ? Je n'en sais rien. On va voir dans la semaine comment il va être, ce que diront les examens qui vont être faits", a déclaré le technicien nordiste en conférence de presse d'après-match.

Le Nigérian, qui avait jusque-là marqué lors de toutes les rencontres à domicile de Lille en L1, est sorti sur blessure peu avant l'heure de jeu en se tenant l'adducteur gauche. Il avait d'abord grimacé à la retombée d'une extension sur un centre, avant de s'arrêter et de s'asseoir sur la pelouse (57e). Une absence longue durée d'Osimhen, auteur de sept buts en championnat et un en Ligue des champions, serait un terrible coup dur pour Christophe Galtier, qui en avait fait l'homme de base de son animation offensive.

"Je ne peux pas conditionner l'équipe et me focaliser sur un joueur car je pense qu'on a d'autres armes pour marquer des buts, sûrement à l'inverse de la saison dernière" a rétorqué l'entraîneur lillois. Dans les dix prochains jours, les Dogues doivent disputer deux matches très importants, samedi prochain à Marseille, concurrent direct pour le podium en L1, puis le mardi suivant sur la pelouse de Valence pour rester en vie en Ligue des champions.

"La seule crainte s'il devait y avoir une indisponibilité assez longue, c'est que je n'ai qu'une solution en pointe avec Loïc Rémy car je n'ai pas encore récupéré Timothy Weah (blessé). Il faudra que je trouve d'autres possibilités car on va enchaîner les matches", a souligné Galtier qui devra peut-être passer se passer des services de José Fonte, touché à une cuisse.