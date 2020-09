La Ligue des talents n'a jamais aussi bien porté son nom. Les jeunes espoirs ne cessent de s'illustrer dans ce début de saison. Match après match, des nouveaux noms surgissent. Et ce samedi soir dans le choc de la L1, c'est un jeune latéral qui s'est offert le statut d'héros de la soirée : Adrien Truffert. Vous ne le connaissez pas ? Ce n'est pas illogique. Mais pour sa première en L1, il a fait très fort pour se charger de corriger cela : une passe décisive puis un but ! Histoire de renverser Monaco et offrir à Rennes un nouveau succès (2-1) mais aussi la place de leader de la L1.

Même dans ses rêves les plus fous, Adrien Truffert n'avait jamais dû oser songer à de tels débuts dans le monde professionnel. Lancé à la 40e après la blessure de Faitout Maouassa - touché à une cheville -, le natif de Liège a répondu aux attentes en étant solide et propre dans son couloir gauche. Et il a même fait plus que cela avec ce dépassement de fonction conclu par deux actions décisives. "Je suis content pour le petit jeune qui fait son premier match en L1. Très content pour lui car c'est quelqu'un qui travaille", a avoué Martin Terrier au micro de Téléfoot.

Ligue 1 Rennes, leader renversant IL Y A 2 HEURES

Ça va nous permettre de continuer à le faire avancer

Avec ces débuts tonitruants pour un gamin de 18 ans, la richesse du réservoir rennais, déjà mise en valeur par Eduardo Camavinga depuis quelques mois maintenant ou encore avec Brandon Soppy lors des premières journées, se retrouve encore une fois en pleine lumière. Car Adrien Truffert, joueur polyvalent qui peut aussi évoluer au milieu, ne vient pas de débarquer sur les bords de la Vilaine. Arrivé en 2016 au centre de formation des Rouge et Noir, il a fait ses gammes depuis des années sur les pelouses de la Piverdière.

Julien Stéphan, ancien entraîneur des U19 puis de la réserve rennaise faut-il le rappeler, savait ainsi très bien ce qu'il faisait en lançant son jeune protégé. "C'est un jeune que je connais très bien. Il a un très gros potentiel, un bon volume de jeu et un bon pied gauche. Il a toutes les qualités pour s'imposer dans un avenir proche au Stade Rennais", avait expliqué sur le site du club le coach breton en mai dernier au moment de la signature du premier contrat pro de son défenseur. Cette première laisse penser que le jeune technicien rennais a encore vu juste.

Régulièrement sélectionné en équipe de France jeunes (U18 et U19), Adrien Truffert, qui avait déjà marqué des points lors de la préparation estivale, n'a en tout cas pas raté l'occasion de justifier la confiance de son entraîneur. Les départs de Jérémy Morel et dans une moindre mesure de Souleyman Doumbia lui ont entrouvert une porte ? Truffert a montré ce samedi soir qu’il pouvait être une option crédible dans la rotation rennaise. "C'était une première très réussie, a reconnu Stéphan sur Téléfoot. Vous avez pu voir sa qualité de centre et de frappe. Sa personnalité également car il est rentré dans ce match avec de la confiance. C'est intéressant car ça va nous permettre de continuer à le faire avancer". Avec la blessure de Maouassa, Truffert devrait pouvoir poursuivre sa progression. Mais maintenant, on en attend un peu plus de lui. Déjà…

Ligue 1 Un nouveau cas de Covid-19 à Monaco, trois autres à Nice ? 17/09/2020 À 18:31