Outre les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo doit également gérer le cas Angel Di Maria. Le directeur sportif a déjà commencé à discuter d'une éventuelle prolongation avec l'Argentin, dont le contrat se termine le 30 juin 2021 au PSG. Mais les derniers matches pourraient rendre la tâche plus difficile pour le dirigeant brésilien. Selon Le Parisien, Angel Di Maria serait lassé par sa situation et en aurait fait part à Thomas Tuchel.