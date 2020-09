Le gouvernement brésilien s'en mêle aussi. " Face à un énième cas de racisme dans le sport, le ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'homme (MMFDH) est solidaire avec le joueur Neymar Jr ", affirme un communiqué ce mardi après la polémique entre le joueur du PSG et celui de l'OM Alvaro Gonzalez. " Le racisme est un crime ", ajoute le ministère.

Dimanche, le Classique entre deux clubs réputés pour entretenir une certaine rivalité a été marqué en fin de rencontre par l'exclusion de cinq joueurs. Parmi eux, Neymar, pour avoir giflé Alvaro Gonzalez à l'arrière de la tête. L'attaquant brésilien s'est plaint auprès des arbitres, en répétant à de très nombreuses reprises " racismo, no ! " (" le racisme, non ! ", en espagnol), en pointant le défenseur espagnol.

"Il lui a dit qu'il gagnait 4 euros et lui 10 millions" : l'oncle d'Alvaro attaque Neymar

Quant à l'Olympique de Marseille, il a fait savoir que son joueur n'était pas raciste : "Ilnous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu'en ont déjà témoigné ses coéquipiers", écrit-il. Mardi, la secrétaire nationale à la promotion de l'égalité des races au Brésil a condamné "de façon véhémente tout type de violence" et dénoncé les "cas de discrimination basée sur la couleur de peau". Le président brésilien Jair Bolsonaro a retweeté pour sa part lundi un message de Neymar dans lequel l'attaquant se plaignait que la VAR (l'arbitrage vidéo) ait détecté son "agression" mais non pas celle, verbale et "raciste", d'Alvaro Gonzalez à son encontre.