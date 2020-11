Porté disparu. La sempiternelle question du "grantatakan" marseillais n'est toujours pas complètement résolue que l'OM est déjà à la recherche des quelques rares éléments de réponse dont il disposait. Auteur de premiers mois prometteurs, Dario Benedetto vit depuis une période noire pour un avant-centre. Muet depuis le 28 février dernier, l'Argentin ne parvient pas à lancer sa saison, alors que les siens pataugent en plein marasme en Ligue des champions. A Strasbourg vendredi, l'homme aux 11 buts la saison passée va tenter d'enfin rompre sa série désastreuse. Si "Pipa" est montré du doigt pour ses prestations récentes, l'incriminer de tous ses maux n'est pas si justifié.

Plus de hors-jeux que de tirs cadrés, mais…

Benedetto ne s'en cache pas, son manque de confiance est criant tant sur le terrain que dans son attitude en dehors. "Coach, j'en peux plus, je suis à sec, je veux marquer" se lamentait-il après la défaite de l'Olympique de Marseille contre l'Olympiakos. Face à la formation du Pirée, le numéro 9 phocéen avait pourtant eu une occasion en or massif d'inscrire son premier but en Coupe d'Europe. Mais au milieu d'une soirée cauchemardesque, il avait manqué son face-à-face et l'OM avait cédé en toute fin de rencontre. Le symbole d'une traversée du désert rare et d'un instinct de tueur complètement absent.

"Villas-Boas doit arrêter d'être gentil avec ses joueurs"

En Ligue 1, le constat est accablant. L'Argentin a été plus souvent pris au piège du hors-jeu qu'il n'a trouvé le cadre depuis le début de l'exercice. Et le problème va bien au-delà de la finition. Son influence globale sur le jeu se délite au fil des semaines. A l'exception de son bon match contre Metz lors de la 5e journée, "Pipa" n'a contribué qu'à quatre actions entrainant un tir en six matches de Ligue 1. Sur ses trois derniers matches de championnat, Benedetto n'a tenté qu'une seule frappe et touche un nombre famélique de ballons : 16,7 en moyenne par rencontre (contre 31,7 la saison passée). Aucun titulaire en L1 ne touche aussi peu le cuir cette saison.

Entre adaptation et méforme, c'est toute l'attaque de l'OM qui toussote

Pourtant, derrière la froide vitrine des chiffres se cache aussi une vérité bien plus large pour l'OM que le simple cas Benedetto. L'ancien de Boca Juniors n'a rien en ce moment de "SuperDario", cet avant-centre qui aime jouer entre les lignes, ne rechigne pas à décrocher et à participer à l'orientation du jeu. Par son activité et ses déplacements, il avait offert des espaces et des alternatives à l'animation offensive marseillaise pour sa première saison dans l'Hexagone. La méforme totale de Dimitri Payet n'est d'ailleurs pas si anodine à celle de son compère argentin. Un Benedetto sorti du fond de ses chaussettes aide à fluidifier le jeu des siens, à donner le cadre pour que les artistes s'expriment. Quand en retour l'international français brille à la création, c'est tout le jeu qui s'aère, et les opportunités qui s'offrent à Benedetto, en pur finisseur. Un vrai cercle vicieux. Alvaro Gonzalez ne disait pas le contraire le 23 octobre dernier : "toute l'équipe a besoin de Dario".

Outre cette colonne vertébrale tordue, voilà qu'elle se tord vers la droite avec le retour aux affaires de Florian Thauvin. L'international français a un talent indéniable, et ses qualités individuelles lui permettent d'empiler les buts, même en évoluant sur un côté. Mais son style de jeu et sa proportion à revenir dans le cœur du terrain limitent le champ d'expression des avant-centres à ses côtés. En 2017-2018, Kostas Mitroglou avait vu son compteur de réalisations bloqué à 9, quand celui de Thauvin explosait à 22 buts. Un an plus tard, Germain et Balotelli n'avaient pas fait mieux avec 8 buts, quand l'ailier en signait le double. Cette nouvelle adaptation après la saison quasi-blanche de Thauvin en 2019-2020 contraint André Villas-Boas et les joueurs offensifs de l'OM à se réinventer. Ce que Benedetto semble avoir toutes les peines du monde à réaliser, et que le bloc de plus en plus bas d'AVB n'aide pas beaucoup en l'éloignant de la zone décisive.

Benedetto droit dans le mur : l’impossible quête du grand numéro 9 marseillais

AVB n'a pas d'autre carte en main

Problème pour l'entraîneur portugais, son effectif ne lui offre guère d'autres vraies alternatives en pointe. La fugace option Maxime Lopez en faux numéro 9 a tourné court autant par sa production que par la stratégie mercato de l'OM, qui a envoyé son ancien minot à Sassuolo. Valère Germain offre de bien maigres certitudes, et aussi peu d'étincelles. Si l'attaquant tricolore est petit à petit mis au frigo, que dire de Kostas Mitroglou, toujours dans l'effectif mais sans la moindre perspective d'éclaircie. Les options Luis Henrique, Nemanja Radonjic, ou Marley Aké existent. Mais les trois joueurs évoluent dans les couloirs, alors que Villas-Boas semble privilégier dernièrement un 4-4-2 bien plus axial.

Alors, le technicien lusitanien continue de vouer une confiance sans faille – et sans choix – à Benedetto, quelques semaines après avoir souhaité un nouvel avant-centre pour instaurer davantage de concurrence. Un turnover d'autant plus légitime au regard de la tendance actuelle. En Ligue des champions, les manques d'un OM fanny autant en points qu'en buts sont criants. Cela se passe mieux en Ligue 1 puisque même sans être flamboyant, Marseille pointe à la 5e place avec un match de retard. La seule défaite des Phocéens en Ligue 1 cette saison (0-2 face à Saint-Etienne) correspond d'ailleurs… au seul match manqué cette saison par Benedetto. Drôle de talisman, ce Pipa. Marseille ne dirait pas non à ce qu'il retrouve enfin son éclat.

