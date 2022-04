Plus de deux semaines après Bordeaux-Montpellier (0-2), Benoît Costil s'est exprimé publiquement pour la première fois ce mercredi sur Instagram. Le gardien de but, qui a demandé à son avocat "d'engager les procédures judiciaires adaptées", est visé par des accusations de racisme émises par les Ultramarines, principal groupe de supporters girondins.

Ad

L'ancien Rennais écrit qu'"à partir du 20 mars, des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif".

Ligue 1 Antonetti prend 10 matches de suspension, Verratti sera convoqué le 2 mars 23/02/2022 À 21:17

"Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent ni à mes valeurs, ni à mon éducation. C'est pourquoi j'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements", poursuit le texte.

A la mi-temps du match face à Montpellier (0-2), le gardien international avait eu une altercation avec le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet. Benoît Costil en mimant un geste suggérant que ce supporter était à la solde de la direction, avait été l'objet pendant la seconde période de sifflets à chaque prise de balle. Peu avant la fin du match, il avait été accusé "de comportements scandaleux, parfois racistes", au même titre que l'ancien défenseur Laurent Koscielny, qui est devenu depuis ambassadeur du club.

L'accusation des Ultramarines se basait sur deux témoignages d'un ancien et d'un actuel salariés du club, proches du groupe professionnel. Les Girondins, qui ont mené une enquête interne à la suite de ces allégations, n'ont pour l'heure dévoilé aucun résultat. Benoît Costil avait été retenu samedi dernier par l'entraîneur David Guion pour le déplacement à Lille (0-0) mais était resté sur le banc. C'est son habituelle doublure Gaëtan Poussin qui avait été titularisé dans le Nord, signant le premier "clean-sheet" bordelais de la saison.

Ligue 1 Pire défense du siècle, ambiances de feu, Milik retrouvé : les tops et flops de la 23e journée 07/02/2022 À 00:25