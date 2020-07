Boudjellal se retire du projet toulonnais, Ajroudi confirme des discussions pour le rachat de l'OM

Toulon's French presdient Mourad Boudjellal attends his last match during the French Top 14 rugby union match between RC Toulonnais (RCT) and ASM Clermont Auvergne (ASMCA) at the Stade Mayol in Toulon, southern France on December 22, 2019

LIGUE 1 - Si Mourad Boudjellal s'est retiré du projet toulonnais, selon les informations du Figaro et de Var Matin, pour se consacrer à l'Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi a confirmé vendredi des discussions pour le rachat du club phocéen, dans un entretien accordé à La Provence.

Entre Mourad Boudjellal et Toulon, ce serait bel et bien fini. Alors qu'il ambitionnait de reprendre les rênes du SC Toulon, relégué en National 2 au printemps, l'ancien président du RCT se serait définitivement retiré du projet toulonnais selon les informations du Figaro et de Var Matin. Mourad Boudjellal préfèrerait s'investir totalement dans le projet de rachat de l'OM. "J’y crois énormément. J’ai pris des engagements, a-t-il déclaré. J’ai mis en danger le projet en nous dévoilant. Mais, j’ai été honnête vis-à-vis de Toulon. C’est mon choix qui a été maladroit par rapport à l’OM. Mohamed Ajroudi a toujours compris que Toulon, c’était spécial pour moi."

Pour sa part, Mohamed Ajroudi, dans un entretien accordé vendredi à La Provence, a confirmé des discussions dans son projet de rachat de l'Olympique de Marseille. "Vous pensez qu’on s’est lancé dans cette aventure sans avoir entamé la moindre discussion. Le temps, c’est de l’argent. Je n’arrive peut-être pas à payer un café, mais je ne gâche pas mon temps. Cette affaire est en train de prendre beaucoup de temps, alors que notre objectif est d’avancer. Je laisse le soin aux spécialistes d’évoquer les déficits de l’OM. Les choses vont avancer", a déclaré l'homme d'affaires, tout en précisant que le projet concernait "seulement des entreprises privées" mais pas le prince saoudien Al-Walid ben Talal.

Le Franco-Tunisien a par ailleurs écarté l'idée d'une déstabilisation du clan McCourt. "Ils ont tort de penser ça. On ne veut pas déstabiliser l’OM. C’est notre équipe, on l’adore. On peut être un plus à l’OM, mais jamais une source d’ennui, a-t-il renchéri. Je sais ce que le club vaut et je connais les estimations de mon équipe. Je laisse le temps à Frank McCourt. Et je vais lui dire qu’on est prêt, mais qu’on n’est pas pressé."

Une semaine après avoir évoqué Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, Mohamed Ajroudi a confirmé vouloir "amener des stars du football". "On veut rêver. Je remercie Dieu car jusqu’à maintenant, j’ai réalisé mes rêves. On veut investir dans le club. On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu’il faut. On a des spécialistes qui vont définir quel type de recrutement on devrait faire. On va établir un programme et eux indiqueront la marche à suivre", a-t-il conclu.

Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme d'affaires franco-tunisien qui veut racheter l'OM. Crédit: Getty Images

