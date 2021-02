Les Brestois ont fait preuve de caractère et regoûtent au succès. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont montré de belles ressources en venant à bout de Bordeaux qui avait pourtant ouvert le score, dimanche, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 (2-1). Steve Mounié (80e) et Romain Faivre (85e) ont répondu à Hwang Ui-Jo (56e) et les Bretons se calent juste derrière les Girondins, touujours dixièmes du classement.