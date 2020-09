"Je trouve cela complètement inacceptable. C'est inacceptable d'apprendre par la presse que notre joueur soit positif. On apprend par la presse qu'un de nos joueurs en équipe nationale est positif. Ils communiquent, ils envoient le joueur chez lui et on nous on ne sait rien", a précisé Leonardo.

Leonardo a dû téléphoner à Mbappé pour se faire confirmer son contrôle positif au Covid-19. "Il a été envoyé chez lui juste après l'entraînement. Cinq minutes après, on lui a dit : 'Regarde, tu es positif, tu vas chez toi. Il est chez lui et après on a appris la situation. Et maintenant, il se passe quoi ? On gère la situation nous ? C'est sûr qu'on va gérer nous."