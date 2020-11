La LFP ne peut plus attendre trop longtemps. Mediapro, le principal diffuseur du championnat de France sur la période 2020-2024, n'a pas réglé son échéance d'octobre fixée à 172 millions d'euros et la Ligue craint que le groupe sino-espagnol en fasse de même en décembre, mettant les clubs professionnels français dans une situation économique préocuppante. Alors que la LFP a déjà contracté un prêt de 120 millions d'euros le mois dernier auprès d'une filiale anglaise d'une banque américaine, elle s'est fixée l'échéance du 7 décembre pour trouver une solution comme le révèle L'Equipe .

Pour l'instant, la situation est au point mort, car la conciliation entre Mediapro et la Ligue traîne en longueur. Mais d'après le quotidien, Canal+ serait au centre du jeu pour pallier la défaillance du groupe sino-espagnol. Même si le diffuseur historique du championnat de France, qui n'a pas vu une baisse sensible de son nombre d'abonnés depuis le coup d'envoi de la nouvelle saison, ne semble pas pressé, il aurait, selon L'Equipe, évoqué une offre potentielle de 740 millions d'euros pour l'ensemble des droits de la Ligue 1 en incluant des bonus si ses abonnements venaient à augmenter. Mais avant, Mediapro doit lâcher ses droits et régler sa dernière facture. Ce qui rend l'équation difficile à résoudre pour la LFP.