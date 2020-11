Depuis trois mois, Luis Campos n'a plus remis les pieds au domaine de Luchin. Une situation inquiétante pour Christophe Galtier, qui est revenu sur le sujet vendredi en conférence de presse. "Ça pourrait fragiliser le travail de tout le monde, le projet tout simplement. Je suis convaincu qu'on serait plus fort à trois, le président, Luis et moi", a souligné l'entraîneur du LOSC. En froid depuis plusieurs mois avec Marc Ingla, le directeur général du club, le sort du Portugais, pilier de la réussite du LOSC depuis trois saisons, est au coeur des discussions et l'entraîneur nordiste ne l'a pas caché dans un entretien publié jeudi dans le quotidien sportif L'Equipe.