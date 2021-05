2013, 2019 et 2021 désormais. Christophe Galtier a remporté ce dimanche son troisième trophée de meilleur entraîneur de la saison, un record qu'il partage avec Laurent Blanc. Des lauriers qu'il mérite après avoir fait du LOSC une machine à gagner capable de tenir tête au PSG jusqu'au point de virer en tête à l'aube de cette 38e journée. L'ancien coach de l'OM devance le Monégasque Niko Kovac, le Lyonnais Rudi Garcia, le Lorientais Christophe Pelissier et le Lensois Franck Haise.

"C'est un honneur, a-t-il savouré sur Canal Plus. C'est un magnifique trophée dans une saison particulière, et comme tout trophée, seul, on ne peut pas y arriver. Je veux mettre en avant mes joueurs qui sont de bons joueurs mais aussi des grands hommes. Tout au long de la saison, ils nous ont donné une énorme satisfaction sur le plan footballistique et humain. C'est un groupe que j'ai aimé." Un groupe qui n'a pas encore terminé son histoire. Car ce n'est pas ce trophée qui comblerait totalement Galtier ce dimanche, mais bien celui de champion de France.

