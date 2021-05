Football

Course au titre Ligue 1 - PSG - Lille - "Le LOSC serait le champion le plus improbable depuis 25 ans"

LIGUE 1 - Personne n'aurait parié sur Lille en début de saison. Pourtant le LOSC pourrait bien ravir le titre au PSG ce dimanche à l'issue d'une 38e journée incertaine. Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis reviennent sur les champions les plus improbables. Et Lille occupe une place de choix.

00:07:53, il y a 16 minutes