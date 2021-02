Prêté à Cagliari dans les dernières heures du mercato hivernal, Daniele Rugani est revenu mardi sur son court passage au Stade Rennais. Le défenseur qui appartient à la Juventus a confié se sentir " vraiment mal pour la façon dont les choses se sont déroulées " en Bretagne. " Une blessure m'a mis hors jeu dès le début, mais je tiens à remercier le club et mes coéquipiers " pour leur soutien, a écrit Daniele Rugani dans un message en français sur son compte Instagram (1,1 million d'abonnés).

"Ces quatre derniers mois dans une ville qui m'a mis à l'aise ont été une expérience que je garderai toujours dans mon coeur", a conclu le défenseur qui, arrivé en Bretagne début octobre, n'a joué en tout et pour tout que 107 minutes au Stade Rennais, soit un match de Ligue 1 et quelques minutes contre Séville en Ligue des champions avant de sortir, blessé, le 28 octobre. L'international italien de 26 ans (7 sélections, la dernière remonte au mois de juin 2018) était venu en Ligue 1 pour tenter de retrouver un peu de temps de jeu. Ce sera aussi son objectif à Cagliari, actuellement 18e et premier relégable en Serie A, où il est prêté jusqu'au 30 juin.