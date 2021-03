Yunis Abdelhamid (Reims) : sans être impérial, le capitaine rémois s’est montré costaud dans les duels et déterminant de l’autre côté du terrain : c’est lui qui offre la victoire aux siens d’une tête sur corner dans le money time (89e) face à Nantes (1-2).

Une défaite et Monaco perd le contact

Jonathan David (Lille) : l'international canadien a signé un doublé contre l’OM grâce à deux buts tardifs (90e, 90e+3). Une récompense de choix pour le numéro 9 des Dogues, remuant du début à la fin et finalement capital lors du succès du leader contre le club phocéen.

Angelo Fulgini (Angers) : le maître à jouer du SCO a tout bien fait lors de la victoire des siens à Metz (0-1), à commencer par transformer le penalty de la gagne. Inspiré et précis par ailleurs.

Amine Gouiri (Nice) : l’ex-pépite de l’OL s’affirme sous le maillot des Aiglons. De nouveau buteur lors de la victoire du Gym contre Nîmes (2-1), il a en plus été un danger permanent pour des Crocos dépassés par tant de talent.

Frédéric Guilbert (Strasbourg) : très cohérent collectivement, le Racing a pu compter sur l’apport XL du joueur prêté par Aston Villa dans le couloir droit. Il y a bien défendu, il y a bien attaqué et a en plus marqué l’unique but de la rencontre contre Monaco (1-0) grâce à un bel exploit personnel.