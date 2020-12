C’est un drame qui s’est déroulé dimanche soir au Moustoir. Aux alentours de 19h, Une rampe de luminothérapie utilisée pour l’entretien de la pelouse s’est écroulée sur un jardinier bénévole, très peu après la rencontre entre Lorient et Rennes (0-3). Rapidement prise en charge par les pompiers et plusieurs médecins pour des premiers soins, la victime été transportée à l’hôpital du Scorff de Lorient dans un état critique, vers 19h45, mais n’a pas survécu, selon Ouest-France et France Bleu. Une information confirmée par Téléfoot mais également par RMC.