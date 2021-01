Angel Di Maria suit de très près l'actualité transfert. Et notamment tout ce qui se dit par rapport à Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone en fin de saison. Car dans un entretien accordé jeudi soir au média argentin TyC Sports, l'ailier parisien a confié qu'il rêvait d'évoluer avec le sextuple Ballon d'Or sous le maillot du PSG. "J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé. Si je jouais en plus avec Leo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite après. Ce serait le summum, je ne pourrais rien demander de plus", a assuré l'ex-Madrilène.