Memphis Depay (OL) : Quand il est dans cette forme, il est difficile à arrêter. Buteur et passeur, Memphis a mis l’OL sur de bons rails face à Brest. Il a même réalisé un beau sauvetage défensif dans les dernières minutes face à Mounié. Capitaine.

Stephy Mavididi (Montpellier) : Quel match ! Impliqué dans tous les bons coups, l’Anglais a régalé face à Rennes en inscrivant un doublé et en obtenant un pénalty, non transformé par Savanier. Percutant, réaliste et décisif, Mavididi a assurément réalisé son match référence.