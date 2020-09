C'est une vraie course contre la montre qui s'est engagée pour le Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale a trouvé la doublure de Keylor Navas, samedi, en recrutant définitivement Sergio Rico , l'heure est désormais aux ventes pour Leonardo. Selon L'Equipe , le directeur sportif brésilien doit trouver entre 60 et 70 millions d'euros dans les prochaines semaines.

En effet, le quotidien assure que le PSG devrait enregistrer des pertes à hauteur de 100 millions d'euros pour la saison 2020-2021 en raison de la crise sanitaire, et notamment des matches à huis clos. Pour combler ce trou dans les caisses, plusieurs joueurs sont ainsi invités à (re)faire leurs valises, comme Alphonse Areola. Après la fin de son prêt au Real Madrid, le gardien français se cherche désormais une nouvelle aventure, notamment avec l'Euro 2021 qui se profile. Sa valorisation ? Entre 8 et 9 millions d'euros selon L'Equipe. Même si Leonardo espère certainement le vendre à un prix bien plus élevé.