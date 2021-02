C’est la fin d’un long, très long feuilleton. Dans un communiqué publié sur son site jeudi en début de soirée, la Ligue de football professionnelle a annoncé avoir trouvé un accord avec le groupe Canal + concernant les droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il diffusera, en exclusivité, l'intégralité des journées de ces deux championnats à partir de la 25e journée.

Lundi 1er février, la LFP a lancé un nouvel appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue 1, auquel avaient participé Discovery, Amazon ou encore DAZN mais pas Canal + et BeinSports. Aucun prix de réserve n'avait été atteint. "A la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent d’avoir trouvé une solution globale permettant d’exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021", s'est donc réjouie la Ligue dans son communiqué publié jeudi.