Pour prendre sa décision, l'agence de notation a tenu compte du "paiment manqué à la ligue française de football et (de) la difficulté à rentabiliser les droits du football français avec le nombre d'abonnés actuels", explique dans le communiqué l'analyste Victor Garcia Capdevila. Mediapro n'a pas versé début octobre les 172 millions d'euros dus à la Ligue de football professionnel (LFP) et a demandé à renégocier pour cette saison le montant des droits télévisés du championnat, acquis en 2018 pour plus de 800 millions d'euros.