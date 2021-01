A peine arrivé et déjà un trophée au bout de trois jours. On peut dire que Mauricio Pochettino ne perd pas de temps dans la capitale parisienne. Il semblerait que l'Argentin ne perde pas d'argent non plus, lui qui est devenu en signant à Paris l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du club. D'après un article de L'Equipe, l'ancien coach de Tottenham est lié jusqu'en 2022 avec le PSG par un contrat exceptionnel dans l'histoire de la Ligue 1.

Selon le quotidien français, le technicien a réussi à négocier son salaire de sorte à toucher durant sa première saison 525 000 euros mensuels net d'impôts, soit au-dessus de la moyenne des salaires de son effectif. Et le plus impressionnant, c'est que le contrat de Pochettino est évolutif : dès la saison prochaine, son revenu progressera de 100 000 euros nets avant d'augmenter encore un peu plus lors de la dernière saison en option, qui a été négociée à un montant d'environ 670 000 euros net par mois.

"Poch" juste après le Top 5

Avec ces montants (14,5M d'euros brut sur sa dernière saison), le successeur de Thomas Tuchel à la tête du club parisien pointe juste derrière le top 5 des joueurs les mieux payés de l'effectif, loin de Neymar et Mbappé, mais pas si éloigné de Navas et Di Maria, qui sont juste devant lui dans la grille des salaires.

Paris Saint-Germain's Argentinian coach Mauricio Pochettino speaks to Paris Saint-Germain's Brazilian defender Marquinhos Crédit: Getty Images

Habile dans la négociation, Pochettino a réussi à obtenir un salaire supérieur à celui qu'il avait à Tottenham, même à la fin de son aventure londonienne où il avait prolongé pour plus de six millions d'euros bruts par saison. Son salaire est au même niveau que celui des grands coachs européens, mais ce n'était pas garanti, compte tenu du faible palmarès de l'ancien défenseur du PSG en tant qu'entraîneur.

Mieux qu'Ancelotti et Blanc

Enfin, ce qui est intéressant à analyser dans les détails du contrat de Pochettino, c'est l'aspect historique de tels émoluments. De l'ère QSI (et donc de toute l'histoire du club), l'Argentin est le mieux rémunéré, devant Ancelotti, Blanc, Emery ou Tuchel. L'Allemand, remercié en décembre dernier, avait touché au plus 625 000 euros brut par mois dans la version la plus récente de son contrat. Le Mister touchait quand à lui 500 000 euros net par mois de janvier 2012 à juin 2013, et Laurent Blanc était selon le journal proche des 700 000 euros brut par mois.

Ce qui a surtout marqué dans les montants des anciens entraîneurs du PSG, ce sont aussi les chèques avec lesquels ils sont partis lors de leurs licenciements. Pour Mauricio Pochettino, on espère que ce dernier n'arrivera pas, ou le plus tard possible, et qu'entre temps il aura eu le temps d'épaissir son palmarès, et celui du club avec. De sorte à ce que le PSG, aussi, en ait pour son argent.

