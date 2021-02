La Ligue 1 à 20 clubs, c'est pour bientôt ? Alors que cette idée n'est plus vraiment tabou, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, a lui aussi plaidé pour cette solution lors d'un sommet organisé par le Financial Times. "Je pense qu'il faut que nous réfléchissions à notre gouvernance et cela passe aussi par son format. Il y a un sentiment grandissant, peut-être pas en Angleterre, mais en France, et sûrement dans d'autres pays européens, qu'avoir des Championnats à vingt clubs, c'est trop. Depuis quatre mois, nous les Marseillais jouons tous les trois jours, et c'est encore le cas en février et mars", a expliqué ce dernier dans des propos relayés par L'Equipe.

Il y a plein de réformes à évoquer

"C'est préjudiciable aux joueurs, cela n'est pas bon pour le Championnat et pour les supporters non plus, et c'est un sujet sur lequel nous devrons réfléchir très sérieusement car un Championnat à vingt équipes, ce n'est plus soutenable, a-t-il ajouté. Il y a plein de réformes à évoquer, c'en est une capitale, je n'en connais pas le résultat mais je pense qu'il y aura un monde d'après-Covid pour la Ligue 1 et d'autres Championnats en Europe."

"Je suis favorable évidemment à dégager plus de place pour un certain nombre de compétitions européennes, et donc faire en sorte qu'il y ait plus de possibilités avec moins de clubs", expliquait de son côté Jean-Michel Aulas, le président de l'OM, début février à RMC.

