Se dirige-t-on vers un grand retour de Lucien Favre dans l’Hexagone ? L’hypothèse prend en tout cas de plus en plus d’ampleur depuis quelques semaines. Remercié par le Borussia Dortmund en décembre dernier, le technicien helvète suscite la convoitise de nombreux clubs. Alors que Lyon et le président Aulas n’ont jamais caché leur admiration pour le Suisse et que Nice a plusieurs fois affiché son envie de faire revenir son ancien homme providentiel, l’Olympique de Marseille serait également très intéressé par les services de Lucien Favre.