En grande difficulté cette saison, le FC Nantes n'a remporté que trois matches de Ligue 1 en 16 journées. Sa dernière victoire remonte au 8 novembre et si les Canaris sont encore au-dessus de la ligne de flottaison, ils ne comptent que trois unités d'avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Huit ans après sa remontée dans l'élite, le président Kita veut éviter à tout prix un nouveau passage par la Ligue 2. Descendu une première fois en 2006, remonté l'année suivante, le FCNA avait fait l'ascenseur en 2009 avant de revenir pour de bon en 2012.

Si Raymond Domenech venait effectivement à être choisi, l'annonce pourrait se faire ce mercredi soir après le match à Lyon selon 20 minutes, il connaîtrait sa seconde expérience de l'élite après son passage à Lyon au tournant des années 80-90. Arrivé de Mulhouse, le natif de la capitale des Gaules avait, dès sa première saison, mené son équipe au titre en D2. A la fin de la saison 90-91, Domenech avait même permis à l'OL de terminer cinquième et de connaître les joies de l'Europe. Remplacé par Jean Tigana en 1993, il allait alors prendre les rênes de l'équipe de France espoirs. Poste qu'il gardera jusqu'en 2004 avant son expérience mitigée chez les A marquée par une finale de Coupe du monde 2006 mais aussi et surtout Knysna quatre ans plus tard.