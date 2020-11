Après une saison 2019-2020 blanche à cause d'une longue blessure à une cheville, Florian Thauvin revient fort. Outre son but décisif au Parc des Princes courant septembre (0-1), l'ancien Bastiais a trouvé trois fois le chemin des filets en Ligue 1 et offert cinq passes décisives. A la veille d'affronter Porto au Vélodrome en Ligue des champions, le champion du monde 2018, en fin de contrat avec l'OM en juin prochain, a évoqué son avenir dans un entretien accordé à RMC .

"Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas (s'il va prolonger), a indiqué l'ailier international. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé." Selon les médias italiens et espagnols, l'AC Milan et le FC Séville auraient coché le nom de l'ex-joueur de Newcastle.