Après Christian Gourcuff, bientôt son fils Yoann sur un banc de touche ? Pour l'entraîneur du FC Nantes, c'est une forte probabilité. "Il suit toujours le foot. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher. Après, il faut trouver le contexte et ça c'est plus difficile actuellement", a déclaré le technicien nantais lundi soir dans l'émission Top of the foot sur RMC.