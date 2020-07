LIGUE 1 - Vingt-cinq ans après s'être affrontés en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais et le club portugais de Farense, promu en Liga Nos la saison prochaine, ont officialisé un partenariat de trois ans qui portera notamment sur la formation.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le partenariat entre l'Olympique Lyonnais et le club portugais de Farense est désormais officiel. Cette coopération va durer trois ans entre les deux formations qui s'étaient affrontées en Coupe d'Europe il y a déjà 25 ans.

Ligue 1 Plainte contre Ajroudi et Boudjellal : Le clan McCourt contre-attaque IL Y A UNE HEURE

"Récemment promu en Liga NOS pour la saison 2020-2021, le SC Farense est une institution historique qui partage avec l’OL, au-delà de l’emblème, des valeurs et visions communes. Cette coopération va permettre de développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra-sportifs. Après le Liban, le Vietnam, le Sénégal, la Chine, le Maroc, le Brésil et les Etats-Unis, le Portugal devient le 8ème territoire international sur lequel l’Olympique Lyonnais développe une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local", a précisé l'OL mardi soir dans un communiqué.

Ligue 1 L'OM poursuit ses emplettes et officialise Balerdi IL Y A 2 HEURES