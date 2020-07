LIGUE 1 - Dans un communiqué commun publié ce jeudi, Netflix et Mediapro, le propriétaire de la chaîne Téléfoot, qui diffusera la L1 et la L2 sur la période 2020-2024 ainsi que la Ligue des champions la saison prochaine, ont officialisé leur partenariat.

Annoncé mercredi, le partenariat entre Téléfoot, la nouvelle chaîne football de Mediapro, et Netflix est désormais officiel. "Cette offre groupée combinant un abonnement Téléfoot et un abonnement Netflix sera disponible dès le 17 août à moins de 30 euros par mois (29,90 euros)", ont annoncé Netflix et Mediapro, le propriétaire sino-espagnol de la chaîne Téléfoot, dans un communiqué commun jeudi.

Téléfoot vise à terme 3,5 millions d'abonnés. "Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit et innovant qui va nous permettre de proposer le meilleur du football français et européen et le meilleur du divertissement au sein d'une même offre commerciale à un prix très attractif", ont souligné Jaume Roures, associé-fondateur de Mediapro et Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro sport France. Outre la L1 et la L2 (8 matches sur la période 2020-2024), la prochaine édition de la Ligue des champions sera visible sur Téléfoot.

