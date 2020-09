A peine quelques semaines après avoir retrouvé la plus grande compétition française, le RC Lens impressionne déjà énormément. Après avoir vaincu le PSG (1-0) et Lorient (2-3), le Racing a confirmé son excellent début de saison en disposant sans trop de difficultés de Bordeaux (2-1). Une partie maîtrisée de bout en bout par les Sang et Or, qui leur permet provisoirement d'atteindre la deuxième place du classement de Ligue 1. En Ligue 2 depuis la saison 2015/16, le club nordiste parvient à montrer un visage qu’on ne lui connaissait pas, ce qui en fait une des équipes en forme de ce début de saison.