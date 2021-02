Laurent Abergel (Lorient) : le but récemment inscrit face au PSG (3-2) a visiblement donné confiance au Marseillais de naissance. Face à Reims, c’est encore lui qui a débloqué la situation, et de quelle manière : un missile du gauche, limpide, et surtout suffisant pour donner la victoire à Lorient (1-0).