TRANSFERTS - Selon nos confrères de France Football, Niko Kovac a une idée bien précise de l'équipe dont il voudrait pouvoir disposer pour la saison qui arrive à Monaco. Le nouveau coach monégasque a ainsi indiqué plusieurs cibles dans chaque ligne dont des joueurs réputés, mais en perte de vitesse, qu'il souhaite relancer.

Niko Kovac a fait sa liste de Noël... avec plus de quatre mois d'avance. Le tout nouveau coach de l'AS Monaco a ainsi dressé la liste des joueurs qu'il convoitait en vue de la saison prochaine. Et selon France Football, le technicien germano-croate ne manque pas d'ambition. Parmi les renforts envisagés figurent notamment rien de moins que le champion du monde allemand Mario Götze et l'attaquant serbe Luka Jovic.

Bien que ronflants sur le papier, ces deux noms sont aussi ceux de joueurs dont la cote a baissé ces derniers mois sur le marché. Parti de Dortmund et sans club depuis le mois de juin, Götze présente l'avantage d'être libre et donc de ne rien coûter en terme d'indemnité de transfert. Loin de son meilleur niveau ces dernières années, le milieu offensif allemand a multiplié les blessures et s'est fréquemment installé sur le banc de touche. Kovac penserait pouvoir le relancer dans le contexte feutré et à la pression relative de la Principauté.

Coupe du monde Schürrle - Götze : Le monde était à leurs pieds, il a fini par les engloutir 21/07/2020 À 11:00

Play Icon WATCH Transferts - Zorc sur le départ de Götze : "Lui offrir un bel adieu, même sans supporters" 00:00:46

Le Real prêt à lâcher Jovic ?

Reste à savoir si l'intéressé envisage d'un bon oeil une éventuelle arrivée en Ligue 1 dans un club qui ne jouera pas la Ligue des champions. Luka Jovic, lui, aurait déjà été convaincu par Kovac. Censé être le successeur de Karim Benzema au Real Madrid, le jeune attaquant serbe a déçu cette saison, se faisant davantage remarquer dernièrement pour ses écarts de conduite pendant le confinement.

Les Merengue seraient d'ailleurs peut-être disposés à le céder, eux qui devraient se montrer discrets sur le marché des transferts et céder même plusieurs joueurs pour faire face à leurs pertes financières à cause de la crise du coronavirus. Zinedine Zidane aura toutefois le dernier mot dans ce dossier et il ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'une kyrielle d'attaquants de pointe pour suppléer l'indispensable Benzema.

A noter que Kovac a aussi identifié deux profils en Bundesliga pour renforcer la défense monégasque. Il s'agit, toujours selon France Football, du joueur d'Hoffenheim Kevin Vogt qui a joué en prêt au Werder Brême ces six derniers mois, et de l'ailier/latéral de Dortmund Marius Wolf qu'il connaît pour l'avoir entraîné à l'Eintracht Francfort.

Ligue 1 Nice, le trading dans le bon sens IL Y A 43 MINUTES