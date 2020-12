C'est l'histoire d'un phénix. Arrivé sur la pointe des pieds à Bordeaux début octobre, Hatem Ben Arfa est en train de connaître une belle montée en puissance sous le maillot frappé du scapulaire. De nouveau remuant et efficace, l'un des plus grands talents du football français ne passe de nouveau pas inaperçu. La preuve, vous l'avez élu meilleur joueur de la 13e journée de Ligue 1 avec quelque 2500 votes. L'ancienne pépite de l'OL devance un Gone justement, Karl Toko-Ekambi (1600 votes), et Morgan Sanson (552 votes).