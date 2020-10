Et si Hatem Ben Arfa était l'homme qui permettait à Bordeaux de s'imposer, pour la première fois depuis 12 ans au Vélodrome, ce samedi soir ? C'est en tout cas ce que veut croire Jean-Louis Gasset, le coach du club aquitain, qui a titularisé l'ancien Lyonnais et Niçois dix jours à peine après son retour en Ligue 1.

Alors que les questions fleurissaient sur le possible (et probable) manque de rythme de l'international français, ce que laissait également entendre son passage raté au Real Valladolid cette année, Gasset a choisi de faire confiance à son milieu offensif de 33 ans. Il devrait être aligné en attaque, aux côtés de Nicolas De Préville et Rémi Oudin. Il faudra voir si sa relation avec le talentueux Yacine Adli pourra faire des étincelles et permettre à Bordeaux, une des pires attaques de Ligue 1, de briller ce soir face à l'OM.