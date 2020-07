TRANSFERTS - Alors que Mbaye Niang a évoqué son intérêt pour l'Olympique de Marseille, fin mai, le Stade Rennais, par la voix de Nicolas Holveck, a une nouvelle fois rappelé qu'il n'avait jamais été sollicité par le club phocéen. Quant à Eduardo Camavinga, le club breton compte toujours sur lui la saison prochaine, comme l'a souligné le président rennais vendredi dans L'Equipe.

Deux joueurs vont assurément animer le mercato estival du Stade Rennais : Mbaye Niang et Eduardo Camavinga. Pour l'ancien attaquant du Milan AC, La Provence annonçait en début de semaine que le dossier pourrait très prochainement prendre un nouveau virage du côté de l'OM. Intérrogé vendredi dans L'Equipe, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, assure n'avoir jamais été sollicité par l'OM pour son joueur de 25 ans. "Encore une fois, il n'y a pas eu d'appel de Marseille", a confié le successeur d'Olivier Letang.

Des propos qui confirment ceux tenus par Florian Maurice, le nouveau directeur sportif de la formation bretonne, sur RMC la semaine passée. "Il faut noter que le joueur a de l’ambition, peut-être envie d’aller jouer ailleurs. Après c’est sur qu’il faudra qu’il y ait des discussions. Il est sous contrat (jusqu'en juin 2023) avec le Stade Rennais donc je pense qu’on verra tranquillement comment ça va se passer, la préparation et le mercato pour lui. Je n’ai jamais eu Jacques-Henri Eyraud au téléphone", a-t-il indiqué.

Quant à Eduardo Camavinga, suivi par les plus gros d'Europe et notamment le Real Madrid, Nicolas Holveck a réaffirmé son envie de le conserver la saison prochaine. "Notre souhait le plus fort, c'est qu'il reste et c'est ce qui est envisagé avec son entourage également, a ajouté le président rennais. On a besoin d'Eduardo pour réussir une très grande saison." Qualifié pour la première fois de son histoire en C1 (le club saura le 21 août s'il jouera directement la phase de groupes ou s'il devra passer par le 3e tour préliminaire), Rennes aimerait associer son joyau de 17 ans à Steven N'Zonzi au milieu. Un secteur de jeu qui aurait des allures de Ligue de champions.

