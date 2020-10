Ce devait être la saison de la révélation. Couvé par le FC Metz jusqu'ici, barré par Habib Diallo, Ibrahima Niane devait mettre la Ligue 1 à ses genoux cette année. Et il faut dire qu'il avait plutôt bien démarré puisqu'après six journées, il occupe seul la tête du classement des buteurs avec six réalisations dont une décisive au Vélodrome ou un triplé face à Lorient (3-1) le 4 octobre dernier.