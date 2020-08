Football

Il tire les penalties comme Neymar et a pour modèle Ronaldo : El Bilal Touré, la révélation rémoise

EUROSCOUT – A seulement 18 ans, El Bilal Touré a fait des débuts remarqués en L1. Plus jeune buteur du Stade de Reims dans l’élite sur les 50 dernières saisons, le jeune malien a ouvert son compteur but et passe décisive cette saison à Monaco. Face à Lille dimanche, il tentera de confirmer à la pointe de l’attaque rémoise où il se démarque déjà par son jeu de tête et son habileté des deux pieds

00:02:56, 1028 views, il y a 21 heures