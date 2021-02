Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco a également tenu a soutenir le Niçois. "On a vu que la blessure était sérieuse, a souligné le Croate. On pense à lui, on espère qu'il reviendra vite. On lui souhaite le meilleur." Blessé aux ligaments croisés du genou droit en décembre 2019 contre Rennes (le même soir que Memphis Depay), le Lyonnais prêté cette saison à Nice avait été opéré dans la foulée et était resté éloigné des terrains durant plus de six mois.